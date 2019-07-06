Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, altyapılarından yetişen sağ kanat Barış Alıcı ve kaleci Berke Özer'i geçen sezon başında Fenerbahçe'ye satarak hata yaptıklarını dile getirdi.

İzmir ekibinin İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde gerçekleşen sezon açılışında genç futbolculara seslenerek, "Hedefiniz Avrupa olsun" mesajı veren Başkan Özkan, "Hiçbirinize Türkiye'de oynamayı tavsiye etmiyorum. Berke gitti ne olduğu belli değil. Barış gitti ne olduğu belli değil. İkisi de bizde bir sene daha oynasalardı, buradan Avrupa'ya hemen gideceklerdi. Biz de hayattan ders alıyoruz" diye konuştu.

Geçen sezon Fenerbahçe'den Yeni Malatyaspor'a kiralanan Barış Alıcı'ya haksızlık yapıldığını iddia eden Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Barış'ın halen kulüpte forma giyen ikiz kardeşi Kerim'e de tavsiyelerde bulundu. Kerim'in büyük olasılıkla Süper Lig'e transfer olacağını açıklayan Özkan, "Kerim, gittiğin yerde formayı kap, bırakma. Barış'a haksızlık yapıldı. Olsun, biz de dersimizi aldık. Avrupa genç oyuncunun kıymetini daha çok biliyor" dedi.

Kerim, kaleci Erce ve sol bek Yusuf'u satarak yeni sezon bütçesini denkleştireceklerini söyleyen Özkan, üç oyuncunun kulüpteki misyonunu tamamladığını belirtti.