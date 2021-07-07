Kırmızı-lacivertlilerde sözleşmeleri biten stoperlerden Sinan Ankaragücü´ne, Kahraman ise Göztepe´ye transfer oldu. Ön libero Oğulcan´ı İttifak Holding Konyaspor kaptı. Sağ kanat Emre ile stoper Yiğithan Ümraniyespor´un yolunu tuttu. Ön libero Furkan Çil ile sol bek Ufuk da takımdan ayrıldı.

Avrupa kulüplerinin radarında olan forvet Enis Destan´la Belçika ekibi Club Brugge, orta saha oyuncusu Yiğit Emre Çeltik´le ise Hollanda kulübü Fortuna Sittard prensip anlaşmasına vardı. Burak İnce´nin Bundesliga´ya gitmek üzere olduğu öğrenirken, sol kanat Metehan´ı ise Adana Demirspor kadrosuna katmak istiyor. Şimdiye kadar 7 oyuncusuyla yolları ayıran, 4 oyuncusuna daha veda etmesi beklenen Altınordu sadece İstanbulspor´dan sol kanat Ali Dere´yi transfer etti.

U19 YARI FİNALDE ELENDİ

Altınordu U19 takımı, Antalya'da yapılan TFF 1´inci Lig U19´da play-off maçlarında havlu attı. Normal sezonda 17 maçta 11 galibiyet, 5 beraberlik, 1 yenilgi alarak 38 puanla 2´nci sırayı alan Altınordu, çeyrek finalde Adanaspor´u 4-1´lik skorla eledi. İzmir temsilcisi dün Balıkesirspor´a 1-0 yenilerek finalist olma fırsatını kaçırdı.