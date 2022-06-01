Altınordu, Bertuğ Bayar'ı transfer etti

Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, 25 yaşındaki forvet oyuncusuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Öte yandan altyapıdan Mustafa Kocabaş'la da profesyonel sözleşme imzalandığı belirtildi.