Spor Toto 1'inci Lig kulüplerinden Altınordu, dış transferde Galatasaray'dan Atalay Babacan'a kanca attı. Sarı-kırmızılılarda kamp kadrosuna alınmayan 22 yaşındaki orta saha oyuncunun takımdan ayrılması gündeme gelirken, İzmir temsilcisinin transfer için devreye girdiği iddia edildi.

Geçen sezon ikinci yarıda Ümraniyespor'a kiralanan Atalay, 1'inci Lig'de 7 karşılaşmada görev alıp, ilk 2'den Süper Lig'e çıkma sevinci yaşamıştı. Dış transferde Akhisarpor'dan golcü Bertuğ ve Trabzonspor'dan sol kanat Safa ile anlaşan Altınordu, Atalay'la da sözleşme imzalamayı hedefliyor.