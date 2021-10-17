Altınordu Kulübü, gazetelere verdiği ilanla, yapımı bitme aşamasına gelen Alsancak Stadı'nın kullanım hakkının yarısının kendilerine verilmesini talep etti.

Altınordu Kulübü, gazetelere verdiği ilanda, Alsancak Stadı için daha önce yapılan bir protokol olduğunu ve buna göre stadın kullanım hakkının yarısının kulübe ait olması gerektiğini belirtti.

İlanda şu ifadelere yer verildi:

"1962'de devletimiz ile Altınordu Spor Kulübü arasında halen geçerliliğini koruyan bir protokol yapılmıştır. Bu protokole göre, kullanım hakkı kulübümüze ait İzmir Alsancak semtinde bulunan 15.500 metrekarelik Altınordu Halk Sahası'nın devredilmesi karşılığında, devletimiz kulübümüze İzmir Alsancak Stadı'nın bina ve saha kullanım hakkının 1/2'sini vermeyi kabul ve taahhüt etmiştir.

Kulübümüz bu protokolle ilgili büyük bir özveride bulunarak üzerine düşeni yerine getirmiştir. Karşılığında devletimiz protokoldeki taahhütlerinin İzmir Alsancak Stadı ile ilgili kısmını bugüne kadar yerine getirememiştir, Altınordu Spor Kulübü kurulduğu günden bugüne kadar bu toprakların çocuklarına hizmet etmeyi esas almıştır. Devlet büyüklerimizden, 1962 yılında yapılan protokol ile imza alına alınan İzmir Alsancak Stadı'nın bina ve saha kullanım hakkının 1/2'sinin kulübümüze verilmesini talep ediyoruz."