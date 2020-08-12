Altınordu, Ahmet İlhan Özek'i transfer etti

2020-2021 sezonunun kadro yapılanmasını sürdüren Altınordu, ilk transferini gerçekleştirdi. Kırmızı-lacivertliler, geçen sezon Giresunspor forması giyen 32 yaşındaki forvet oyuncusu Ahmet İlhan Özek ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Geçtiğimiz sezonda Giresunspor'la 27 lig maçına çıkan deneyimli forvet 3 kez gol sevinci yaşamıştı.
"HAYATIMIN EN HEYECANLI İMZASI"
Altınordu'ya transferi hakkında konuşan Ahmet İlhan Özek, genç oyunculara örnek olmak için kulübe geldiğini söyleyerek, “Hayatımın en heyecanlı imzası. Beni Altınordu Kulübü’ne layık gören herkese çok teşekkür ederim. Başkanımız Seyit Mehmet Özkan, bu topraklarda doğup büyüdüğünü ve bu topraklara bir hoş sada bırakmak istediğini söylemişti. Benim de hayat felsefem bu. İyi futbolcu olabilmek çok önemli değil, asıl önemli olan iyi insan olabilmeyi başarmak. Uzun yıllar Süper Lig dahil bir çok kulüp ile sözleşme imzaladım ancak bugünden daha fazla hiç heyecanlanmamıştım. İlk görevim gençlere örnek olmak. Buradaki gençler yarın Avrupa’nın en iyi kulüplerine gidecekler. Geriye dönüp baktıklarında hayatlarında bir Ahmet ağabeyleri olduğunu hatırlamaları bile yeter. Futbol sadece sahada oynanmıyor, paylaşacağız, iletişim halinde olacağız, bir ve beraber olup hedefe yürüyeceğiz. Bir zincir en çürük halkası kadar sağlamdır. Bizim çürük halkamızın olmaması için güç birliği içinde olacağız” ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!