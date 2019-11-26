Altınordu 87 gün sonra kazandı

TFF 1. Lig’in 12. hafta mücadelesinde Altınordu, sahasında Boluspor’u 2-0 mağlup etti. İzmir ekibine galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Okan Derici ve 88. dakikada Kemal Rüzgar kaydetti. Bu sonuçla kırmızı-lacivertli ekip, ligde 7 haftadır süren galibiyet hasretine son verdi.

Altınordu, bu galibiyetten önce ligde en son 14 Eylül tarihinde sahasında karşılaştığı Eskişehirspor’u 4-1 mağlup etmişti. Ligde 87 günlük aranın ardından sonra gelen galibiyet İzmir ekibine nefes aldırdı. Hanesine 3 puan daha yazdıran Altınordu, 12 hafta sonunda puanını 10’a çıkardı. Kırmızı-lacivertli ekip, haftayı 16. sırada kapatarak düşme hattında yer aldı. Altınordu ligin 13. hafta karşılaşmasında 30 Kasım Cumartesi günü Keçiörengücü’ne konuk olacak.