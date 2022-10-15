Spor Toto 1. Lig 9. hafta mücadelesinde Altınordu, Yılport Samsunspor'u 2-1 mağlup etti.

İki takım futbolcuları sahaya Bartın'daki maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin anısına "Milletimizin başı sağolsun" yazılı pankart ile çıktı.

Karşılaşmanın 8. dakikasında konuk ekipte Douglas Tanque, Rıdvan Koçak'a yaptığı faulün ardından sarı kartla cezalandırıldı. VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu tekrar izleyen Tarık Güldal, Tanque'ın sarı kartını iptal edip direkt kırmızı kart gösterdi.

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Tarık Güldal, Cemal Alpay, Emrah Ünal

Altınordu: Ali Emre Yanar, Rıdvan Koçak (Dk. 65 Furkan Metin), Rahmi Salih Kaya, Erdi Dikmen, Yusuf Can Esendemir (Dk. 46 Emircan Gürlük), Ahmet İlhan Özek (Dk. 90+6 Safa Kınalı), Metehan Yılmaz, Kürşad Sürmeli (Dk. 73 Emre Oymak), Ali Dere, Kubilay Aktaş (Dk. 90+6 Yusuf Yalçın Arslan), Ahmet Dereli

Yılport Samsunspor: Szumski, Zeki Yavru, Alim Öztürk, Yunus Emre Çift (Dk. 88 Ali Ülgen), Soner Gönül, Boldrin (Dk. 46 Laura), Ali Kaan Güneren (Dk. 88 Ahmet Sağat), Yusuf Emre Gültekin, Harris (Dk. 68 Muhammet Ali Özbaskıcı), Celil Yüksel (Dk. 46 Fofana), Tanque

Goller: Dk. 53 Kubilay Aktaş, Dk. 60 Ahmet İlhan Özek (Penaltıdan) (Altınordu), Dk. 90+3 Ahmet Sağat (Yılport Samsunspor)

Kırmızı kart: Dk. 10 Tanque (Yılport Samsunspor)

Sarı kartlar: Dk. 13 Celi Yüksel, Dk. 45+3 Yunus Emre Çift (Yılport Samsunspor), Dk. 45+3 Rıdvan Koçak, Dk. 86 Furkan Metin, Dk. 90+1 Metehan Yılmaz (Altınordu)