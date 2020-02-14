14 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
TFF 1. Lig'de 22. haftanın açılış maçında Altınordu ile Osmanlıspor 2-2 berabere kaldı.
Altınordu: 2 - Osmanlıspor: 2
Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Murat Erdoğan, Deniz Turgut, Mehmet Emin Tuğral
Altınordu: Erhan Erentürk, Onur Taha Takır (Dk. 46 Burak İnce),Sinan Osmanoğlu, Ravil Tagir, Ali Yaşar, Furkan Çil, Berkay Samancı (Dk. 82 Okan Derici),Muhammed Mert, Hüseyin Atakan Üner (Dk. 62 Hüsamettin Yener),Metehan Mimaroğlu, Kemal Rüzgar
Osmanlıspor: Mele, Oğuz Yıldırım, Mehmet Yiğit, Atakan Rıdvan Çankaya, Ali Eren İyican, Ayuk, Blagojevic, Halil İbrahim Esen, Todorovic (Dk. 90+2 Erdem Çetinkaya),Barış Zeren, Mertan Caner Öztürk (Dk. 88 Okan Deniz)
Goller: Dk. 9 Metehan Mimaroğlu, Dk. 88 Ravil Tagir (Altınordu),Dk. 17 Halil İbrahim Esen, Dk. 22 Blagojevic (Osmanlıspor)
Sarı kartlar: Dk. 35 Halil İbrahim Esen, Dk. 53 Oğuz Yıldırım (Osmanlıspor)
ÖNEMLİ DAKİKALAR
7. dakikada kalecinin önde olduğunu gören Muhammed Mert, yaklaşık 40 metreden vurdu, kaleci geri koşup topu parmaklarının ucuyla son anda üstten kornere attı.
9. dakikada Onur Taha Takır sağ kanattan ortasın karambolde Atakan Üner arka direğe doğru havadan gönderdi, Metehan Mimaroğlu topu kafayla ağlara gönderdi. 1-0
16. dakikada Jovan Blagojeviç’in orta sahadan savunma arkasına attığı topa Mertan Caner Öztürk ile birlikte yükselen Onur Taha Takır kafayı vurdu, meşin yuvarlak süzülürken Halil İbrahim Esen gelişine vurdu, top uzak köşeden filelere gitti. 1-1
22. dakikada Ognjen Todoroviç soldan ceza sahasına yerden gönderdi, kaleci Erhan Erentürk’ün uzanıp çeldiği topu savunma uzaklaştıramadı. Jovan Blagojeviç yayın üzerinden gelişine çok sert vurdu, Sinan Osmanoğlu’na çarpan meşin yuvarlak yön değiştirip filelere gitti. 1-2
71. dakikada Furkan Çil sağdan sıfıra kadar inip ortaladı, Hüsamettin Yener kafayı vurdu, top kalecide kaldı.
74. dakikada yayın üzerinde kazanılan serbest vuruşu Muhammed Mert kullandı, havaya sıçrayan barajından altından geçen topu kaleci çizgide bloke etti.
88. dakikada Okan Derici’nin sağdan kullandığı kornerden gelen topu Ravil Tagir arka direkte kafa ile ağlara gönderdi. 2-2
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