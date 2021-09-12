Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Alper Çetin, Nurettin Dinçer Demir, Mustafa Yüksel

Altınordu: Ali Emre Yanar, Rıdvan Koçak (Dk. 74 Rahmi Salih Kaya), Yusuf Yalçın Arslan, Yusuf Can Esendemir, Ali Dere, Ahmet İlhan Özek (Dk. 82 Ahmet Dereli), Recep Aydın, Volkan Fındıklı, Kürşad Sürmeli (Dk. 46 Metehan Yılmaz), Feyttullah Gürlük (Dk. 57 Burak İnce), Enis Destan (Dk. 46 Hüsamettin Yener)

Bursaspor: Erhan Erentürk, Mert Yılmaz (Dk. 74 Bruno), Luka Capan, Cüneyt Köz, Onur Atasayar, Ofosu (Dk. 83 Kerem Şen), Kubilay Sönmez, Emirhan Aydoğan (Dk. 83 Kerem Şen), Acolatse, Burak Altıparmak, Matavz

Goller: Dk. 2 Ali Dere, Dk. 90+4 Hüsamettin Yener (Altınordu), Dk. 90+5 Matavz (Bursaspor)

Sarı kartlar: Dk. 45+1 Enis Destan, Dk. 65 Metehan Yılmaz, Dk. 66 Yusuf Yalçın Arslan (Altınordu), Dk. 66 Kubilay Sönmez, Dk. 90+2 Kerem Şen (Bursaspor)