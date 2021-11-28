Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Volkan Bayarslan, Orkun Aktaş, Mehmet Ali Akkor

Altınordu: Ali Emre Yanar, Furkan Metin (Dk. 76 Feyttullah Gürlük), Rahmi Salih Kaya, Volkan Fındıklı, Ali Dere, Ahmet İlhan Özek, Metehan Yılmaz, Kürşad Sürmeli (Dk. 19 Burak İnce), Hüsamettin Yener, Muzaffer Kocaer (Dk. 63 Recep Aydın), Ahmet Dereli (Dk. 63 Enis Destan)

MKE Ankaragücü: Akın Alkan, Erdem Özgenç, Yusuf Abdioğlu, Sinan Osmanoğlu, Pinto, Zahid (Dk. 78 Aatıf Chahechouhe), Ali Kaan Güneren, İshak Çakmak (Dk. 61 Abdullah Durak), Mehmet Murat Uçar, Ariyibi (Dk. 70 Geraldo), Eren Derdiyok

Goller: Dk. 49 (Penaltıdan) ve 67 Ahmet İlhan Özek (Altınordu), Dk. 58 Ali Kaan Güneren (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Dk. 37 İshak Çakmak (MKE Ankaragücü), Dk. 40 Ahmet İlhan Özek (Altınordu)