MAÇTAN DAKİKALAR

19. dakikada atağa hızlı çıkan Ümraniyespor’da Nourin’in ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top direkten döndü.

22. dakikada Bentley’in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda altı pasın içerisinde yükselen Muhammed Gönülaçar, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 0-1

25. dakikada sol kanattan yüklenen Ümraniyespor’da Bentley’in pasıyla topla buluşan Gomis, kaleyi düşündü ancak top çerçeveyi bulmadı.

51. dakikada sağ kanattan atağa çıkan Altınordu’da Okan Derici’nin yaptığı ortaya ceza sahasında kafa vuruşu yapan Metehan Mimaroğlu, topu az farkla kalenin üstünden auta yolladı.

58. dakikada gelişen Ümraniyespor atağında Timur Temeltaş’ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Nouri, meşin yuvarlağı kalenin solundan ağlarla buluşturdu. 0-2

82. dakikada orta alandan atağa çıkan Ümraniyespor'da ceza sahasına giren Mujan'ın şutunda kaleci Erhan Erentürk, topu kornere çeldi.

90+2. dakikada sol kanattan atak yapan Altınordu'da Sinan Osmanoğlu'nun pasıyla ceza sahasında topla buluşan Burak İnce, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2