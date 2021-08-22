Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Alper Akarsu, Emrah Ünal, Harun Terin

Altınordu: Ali Emre Yanar, Rahmi Salih Kaya (Dk. 46 Furkan Metin), Yusuf Yalçın Arslan, Yusuf Can Esendemir, Ahmet İlhan Özek, Sami Satılmış (Dk. 83 Şeref Özcan), Feyttullah Gürlük (Dk. 75 Kenan Fakılı), Recep Aydın, Ali Dere, Burak İnce (Dk. 59 Hüsamettin Yener), Enis Destan (Dk. 59 Ahmet Dereli)

Tuzlaspor: Angeler, Erhan Kartal, İsmail Konuk, Posmac, Ferhat Öztorun, Ahmet Yazar (Dk. 67 Metincan Cici), Safa Kınalı (Dk. 82 Samet Asatekin), Rotman, Tayfun Aydoğan (Dk. 87 Aykut Çeviker), Bardhi (Dk. 67 Diack), Pedersen

Goller: Dk. 8 Bardhi, Dk. 21 İsmail Konuk, Dk. 45+1 Tayfun Aydoğan (Tuzlaspor), Dk. 31 Ahmet İlhan Özek (Altınordu)

Sarı kartlar: Dk. 7 Recep Aydın (Altınordu), Dk. 9 Ferhat Öztorun, Dk. 69 Diack (Tuzlaspor)