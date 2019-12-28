28 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Maçtan dakikalar
19. dakikada gelişen Altınordu atağında defans arkasına atılan topa çıkan Menemenspor kalecisi Selmani, topu ıskalarken pozisyonun devamında topla buluşan Hüseyin Atakan’ın şutunu Menemenspor defansı kornere çıkardı.
20. dakikada Menemenspor ceza sahasında gelişen pozisyonda Ercan’ın müdahalesiyle yerde kalan Kerim’in pozisyonuna hakem penaltı kararı verdi.
21. dakikada kazanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen Okan Derici, takımını öne geçiren golü kaydetti. 1-0
24. dakikada gelişen Altınordu atağında sağ kanattan Kerim Avcı’nın verdiği pasla ceza sahası içinde topla buluşan Anıl Koç’un şutunu Kaleci Selmani kurtardı.
30. dakikada Hüseyin Atakan’ın sağ kanattan ortadasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Anıl Koç, topun gelişine vurdu ancak top kalenin sağından az farkla auta çıktı.
57. dakikada Alberk Koç’un ceza sahası dışından vurduğu şutta Kaleci Erhan topu kornere çeldi.
87. dakikada Sikiru’nun ceza sahası dışından vurduğu pozisyonda Kaleci Erhan topu güçlükle kornere çeldi.
Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Kutluhan Bilgiç , Hüseyin Aylak , Bersan Duran
Altınordu: Erhan Erentürk , Kerim Alıcı , Sinan Osmanoğlu , Ravil , Ufuk Budak , Muhammed Mert (Yusuf Arslan dk. 85 ?),Oğulcan Ülgün , Okan Derici (Burak İnce dk. 71 ),Hüseyin Üner , Anıl Koç (Onur Taha dk. 62 ),Yasin Ozan
Yedekler: Ali Emre, Kahraman Demirtaş, Berkay Samancı, Ali Mert, Muzaffer Kocaer, Fatih Aktay
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Menemenspor: Selmani , Canberk Aydın (Sikiru Olatunbosun dk. 79 ),Ercan Coşkun , Alberk Koç , Mehmet Boztepe (Hüseyin Çolak dk. 70 ),Ali Keten (Diakite dk. 77 ),Mustafa Çeçenoğlu , Murat Erdemir , Tayfun Aydoğan , Taşkın Çalış , Ali Özgün
Yedekler: Amir Güren, Muhammed Ali Doğan, Murat Elkatmış, Halil İbrahim Sönmez, Onoka
Teknik Direktör: Cenk Laleci
Gol: Okan Derici (dk. 21 pen.) (Altınordu)
Kırmızı Kart: Ercan Coşkun (dk. 90+4) (Menemenspor)
Sarı Kartlar: Ali Özgün, Tayfun Aydoğan, Diakite (Menemenspor),Kerim Alıcı, Okan Derici, Erhan Erentürk, Sinan Osmanoğlu (Altınordu)
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!