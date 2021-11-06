Altınordu: 1 - Eyüpspor: 2

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Sarper Barış Saka, Oğuz Kağan Çalışır, Cemal Alpay

Altınordu: Ali Emre Yanar, Rıdvan Koçak, Yusuf Yalçın Arslan (Dk. 61 Özgür Deryol), Volkan Fındıklı, Ali Dere, Kenan Fakılı (Dk. 55 Şeref Özcan), Kürşad Sürmeli (Dk. 61 Recep Aydın), Metehan Yılmaz, Ahmet İlhan Özek (Dk. 77 Anıl Arıcıoğlu), Burak İnce (Dk. 77 Ahmet Dereli), Hüsamettin Yener

Eyüpspor: Çağlar Şahin Akbaba, Uğur Akdemir, Mezague, Yalçın Kılınç, Bülent Uzun, Gökcan Kaya (Dk. 70 Stancu), Timur Temeltaş, Muhammed Akarslan (Dk. 46 Enes Keskin), Cenk Ahmet Alkılıç (Dk. 85 Caner Hüseyin Bağ), Pa Dibba (Dk. 90 Mete Kaan Demir), Umut Bulut (Dk. 85 Mikail Okyar)

Goller: Dk. 12 Ahmet İlhan Özek (Altınordu), Dk. 39 Pa Dibba, Dk. 81 Yalçın Kılınç (Eyüpspor)

Sarı kartlar: Dk. 45 Kenan Fakılı, Dk. 63 Metehan Yılmaz, Dk. 69 Ahmet İlhan Özek (Altınordu)

Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında Eyüpspor, deplasmanda Altınordu'yu 2-1 mağlup etti.