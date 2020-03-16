16 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
TFF 1. Lig’in 28. haftasında Altınordu, sahasında Balıkesirspor’la 1-1 berabere kaldı.
23. dakikada gelişen Balıkesirspor atağında ceza sahası önünde topla buluşan Malle, sert bir şutla şansını denedi ancak top kalenin solundan az farkla auta çıktı.
26. dakikada orta alandan atağa çıkan Altınordu’da Ali Yaşar, ceza sahası dışından kaleyi düşündü, top az farkla kalenin üstünden dışarı çıktı.
29. dakikada ceza sahasına giren Malle, Ravil Tagir’in müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Balıkesirspor lehine penaltı kararı verdi. Kazanılan penaltıda topun başına geçen Mrsic, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1
39. dakikada orta alandan yüklenen Altınordu’da Okan Derici’nin pasıyla topla buluşan Metehan Mimaroğlu, topa sağ ayağının dışıyla vurdu ancak top kalenin yanından az farkla auta çıktı.
52. dakikada Okan Derici’nin ara pasıyla ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Kemal Rüzgar, topa vursa da, top kaleci Atilla Özmen’in müdahalesiyle kornere çıktı.
80. dakikada gelişen Altınordu atağında, ceza sahası içinde topa elle dokunan Rahmi Anıl Başaran penaltıya sebebiyet verdi ve ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Kazanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen Okan Derici, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1
90+2. dakikada ceza sahası dışından kaleye şut atan Okan Derici'nin vuruşunda kaleci Atilla Özmen topu kornere çeldi.
90+4. dakikada karambolde kalan topa ceza sahası çizgisi üzerinden vuran Hüsamettin Yener'in vuruşunda top savunmaya çarparak kornere çıktı.
Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Erkan Özdamar, Erkan Akbulut, Cem Özbay
Altınordu: Erhan Erentürk, Ravil Tagir, Berkay Samancı, Kemal Rüzgar (Dk. 73 Hüsamettin Yener) Muhammed Mert (Dk. 87 Hüseyin Atakan Üner),Ali Yaşar, Metehan Mimaroğlu, Kerim Alıcı, Yusuf Yalçın Arslan, Okan Derici, Sinan Osmanoğlu
Ekol Hastanesi Balıkesirspor: Atilla Özmen, Berat Aydoğdu, Malle (Dk. 90 Andusic),Foxi (Dk. 90 Kağan Kayalı),Otoo, Rahmi Anıl Başaran, Serdar Güncü, Cenk Güvenç (Dk. 71 Abdülkadir Kayalı),Sezer Özmen, Batuhan İşçiler, Mrsic
Goller: Dk. 30 Mrsic (Penaltıdan) (Ekol Hastanesi Balıkesirspor),Dk. 80 Okan Derici (Penaltıdan) (Altınordu)
KırmızıKart: Dk. 80 Ali Rahmi Başaran (Ekol Hastanesi Balıkesirspor)
Sarı kartlar: Dk. 63 Sinan Osmanoğlu, Dk. 90 Yusuf Yalçın Arslan (Altınordu),Dk. 77 Batuhan İşçiler (Ekol Hastanesi Balıkesirspor)
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