Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Deniz Turgut, Oğuz Terzi

Altınordu: Ali Emre Yanar, Furkan Metin, Rahmi Salih Kaya, Volkan Fındıklı, Ali Dere, Hüsamettin Yener (Dk. 46 Ahmet İlhan Özek), Sami Satılmış (Dk. 75 Kenan Fakılı), Kubilay Aktaş (Dk. 46 Muzaffer Kocaer), Feyttullah Gürlük (Dk. 67 Metehan Yılmaz), Kürşad Sürmeli (Dk. 67 Şeref Özcan), Enis Destan

İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Oğuzhan Berber, Ologo, Mehmet Yeşil, Ali Yaşar, Topalli (Dk. 67 Berkay Görmez), Melih Kabasakal (Dk. 83 Rroca), Ferhat Yazgan (Dk. 67 Muammer Sarıkaya), Ethemi, Eslem Öztürk (Dk. 77 Cajic), İbrahim Yılmaz (Dk. 77 Emir Kaan Gültekin)

Goller: Dk. 14 Topalli, Dk. 64 İbrahim Yılmaz, Dk. 68 Berkay Görmez, Dk. 81 Emir Kaan Gültekin, Dk. 90 Cajic (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Dk. 18 Hüsamettin Yener, Dk. 34 Enis Destan (Altınordu)