Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Mert Güzenge, Mehmet Kapluhan, Oğuz Kağan Çalışır

Altınordu: Erhan Erentürk, Yusuf Yalçın Arslan (Dk. 62 Kerim Alıcı),Ravil Tagir, Sinan Osmanoğlu, Ufuk Budak (Dk. 85 Yiğit Emre Çeltik),Ahmet İlhan Özek (Dk. 85 Oğuzhan Akgün),Oğulcan Ülgün, Furkan Çil (Dk. 77 Hüseyin Altuğ Taş),Metehan Mimaroğlu, Muzaffer Kocaer (Dk. 62 Burak İnce),Hüsamettin Yener

Bursaspor: Ataberk Dadakdeniz, İsmail Çokçalış, Cüneyt Köz, Aykut Akgün, Emirhan Aydoğan, Burak Kapacak (Dk. 71 Ramazan Keskin),Recep Aydın (Dk. 86 Batuhan Kör),Burak Altıparmak, Özer Hurmacı (Dk. 71 Çağatay Yılmaz),Ozan İsmail Koç (Dk. 46 Vefa Temel),Ali Akman (Dk. 90+1 Onur Atasayar)

Goller: Dk. 58 Emirhan Aydoğan, Dk. 73 Ali Akman (Bursaspor)

Sarı kartlar: Dk. 27 Oğulcan Ülgün, Dk. 61 Sinan Osmanoğlu (Altınordu),Dk. 49 Vefa Temel, Dk. 75 Ramazan Keskin (Bursaspor)