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        Haberler Gündem Güncel Altınlarını bilmeden sokağa attı!

        Altınlarını bilmeden sokağa attı!

        Esenler'de vatandaşın bilmeyerek atık eşyayla birlikte attığı altınlar, belediye ekiplerince bulunarak kendisine teslim edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 19:46 Güncelleme: 16.05.2024 - 19:46
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        Altınlarını bilmeden sokağa attı!
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        Esenler Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre Nuran Cemal, Namık Kemal Mahallesi'nde bulunan evindeki fazla mobilya eşyasını sokağa bıraktı. Esenler Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlık atık toplama ekibi de mobilya atıklarını araca yükleyerek götürdü.

        Cemal, bir süre sonra atıklarla birlikte içerisinde altınların bulunduğu poşeti de sokağa attığını fark etti. Mobilya atıkları ve poşetin yerinden alındığını gören Cemal, hemen Esenler Belediyesi Toplumsal İletişim Merkezini (ESTİM) aradı.

        ESTİM görevlileri de Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerine durumu bildirdi. Ekipler, söz konusu adrese giderek, Nuran Cemal'e altınlarını teslim etti. Cemal, sosyal medya hesabından Esenler Belediyesine teşekkür etti.

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