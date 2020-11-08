HABERTURK.COM

Trabzon’da yaşayan M.A., 155 polis imdat hattını arayarak önünü kesen ve beyaz renkli bir araçtan inen kişilerin kendisini gasp ettiğini ve altınlarını çaldığını ileri sürdü.

Enis Yıldırım'ın haberine göre, ihbar üzerine polis ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı. Boğazında izler olduğu belirlenen M.A.’nın ifadesi doğrultusunda güvenlik kameralarında gaspçıların izi sürülmeye başlandı. M.A.’nın gasp edildiği yere çıkan tüm sokak ve caddelerdeki kameralar izlendi.

POLİS TEKRAR İFADEYE BAŞVURDU

Yapılan çalışmalar sonucunda hiçbir ipucu elde edemeyen polis, gasp edildiğini ileri süren M.A.’nın yeniden ifadesini aldı. M.A. itirafta bulunarak suç uydurduğunu kabul etti.

M.A. düğünde takılan ziynet eşyalarını bozdurarak borçlarını ödediğini, bunu eşine söyleyemediğini belirterek, “Ben de gasp edilerek altınların çalındığı yönünde ihbarda bulundum. Polis gelene kadar ellerimle boğazımı çizdim. Montumu yırttım. Yaptığından pişmanım” dediği öğrenildi.

"SUÇ UYDURMA"DAN HAPSİ İSTENDİ

M.A.’nın ifadesi alındıktan sonra dosya savcılığa gönderildi. Soruşturmayı tamamlayan savcı, M.A. hakkında 3 yıla kadar hapis istedi. M.A. Asliye Ceza Mahkemesi'nde suç uydurma iddiasıyla hakim karşısına çıkacak.