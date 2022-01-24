"Kar sonrası yoğunluk bekliyoruz. Çünkü insanlar özledikleri köy hayatını beyaza bürünmüş bir şekilde görmek istiyorlar. Burası normal bir park, sıradan bir mesire alanı değil. Ziyaretçilerin anılarını canlandıracakları ve geçmişlerinin özlemini giderebilecekleri Altınköy, her mevsim farklı bir güzeldir.