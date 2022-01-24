Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Altınköy'de, kızıl geyik ve ceylanlar yoğun ilgi gördü

Altındağ Belediyesi tarafından 100 yıl öncesinin köy hayatının yaşatıldığı Altınköy'de, kentte etkili olan karın ardından kartpostallık görüntüler oluştu

24.01.2022 - 13:14 | Güncelleme: YAŞAM
AA

  • Ankara'nın Altındağ ilçesinin Beşikkaya Mahallesi'nde yer alan Altınköy'deki kızıl geyik, ceylan, at, kuzu, inek, eşek, koyun, köpek ve kümes hayvanları ile Ankara keçileri yoğun karın ardından ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

  • AA'nın haberine göre köydeki, geyik-ceylan ve atlar bölgesinde yer alan 7 kızıl geyik ve 21 ceylan ile bol bol hatıra fotoğrafı çektiren ziyaretçiler, kümes hayvanlarını ve köpekleri besleyerek keyifli vakit geçiriyor.

  • İzmir'de fayton taşımacılığına son verilmesi üzerine ağır yüklerinden kurtulan 2'si erkek 4'ü dişi 6 fayton atın yer aldığı at çiftliğindeki Haflinger cinsi atlar, kırbaç ıslıklarından uzakta, karın keyfini çıkarıyor.

  • MÜZE, DÖRT MEVSİM FARKLI GÖRSELLERİ İÇİNDE BARINDIRIYOR

    Köyde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Altınköy Sorumlusu Yusuf Dumlupınar, veteriner gözetiminde hayvanların genel bakımının ve sağlık kontrollerinin yapıldığını belirterek, beslenme takvimi kapsamında, arpa, yulaf, yonca, ot, buğdayın yanı sıra çeşitli besinlerle hayvanların gıda ihtiyaçlarını giderdiklerini söyledi.

  • Dumlupınar, müzenin dört mevsim farklı görselleri içinde barındırdığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

     

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.