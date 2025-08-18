Habertürk
        Altınköy Açık Hava Müzesi'nde doğan geyik yavrusu Benek ziyaretçilerin ilgi odağı

        Altınköy Açık Hava Müzesi'nde doğan geyik yavrusu Benek ziyaretçilerin ilgi odağı

        Altınköy Açık Hava Müzesi'nde dünyaya gelen ve Benek ismi verilen geyik yavrusu, kendisi ve ailesi için oluşturulan doğal yaşam alanlarında uzman veteriner hekimler gözetiminde yaşamını sürdürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2025 - 09:36 Güncelleme: 18.08.2025 - 09:36
        • 1

          Altındağ Belediyesi tarafından köy hayatını anlatmak amacıyla kurulan Altınköy Açık Hava Müzesi, içinde yel değirmeni, asma köprü, bakkal, gül bahçesi ve tarihi evler gibi yapıların yanı sıra çeşitli hayvanları da barındırıyor.

        • 2

          Keklik, kaz, tavus kuşu, ceylan, geyik gibi birçok hayvanın ve kümes hayvanlarının yaşam sürdüğü müze, doğal yaşam alanını yerinde deneyimlemek isteyenlerin uğrak noktası oluyor.

        • 3

          Müzede zaman zaman hayvanların dünyaya getirdiği yavrular, tatlı telaşa neden olurken, son olarak bir geyiğin doğurması, müzedeki doğal yaşama renk kattı.

        • 4

          Geyik yavrusu yaşam alanında bulunan diğer geyiklerle uyum içerisinde yaşıyor, kendisini izlemeye gelen ziyaretçilere tatlı anlar sergiliyor.

        • 5

          "GEYİKLERİMİZ HEM ÇOK MUTLULAR HEM DE SAĞLIKLILAR"

          Altınköy Açık Hava Müzesi Müdürü Dilek Kara Yılmaz, yaptığı açıklamada, müzelerinin ekolojik bir yer olduğunu ve birçok hayvan çeşitliliğini barındırdığını belirtti.

        • 6

          Müzede birçok yerin ve her hayvanın tabiatına özel alan bulunduğunu ifade eden Yılmaz, "Şu anda geyik ve ceylan bölgesindeyiz. Güzel bir haberimiz var. 8 dişi, 3 erkek geyiğimiz vardı, son olarak bir yavrumuz dünyaya geldi" bilgisini verdi.

        • 7

          Yılmaz, çocukların ve ziyaretçilerin yoğun ilgisi olduğunu ifade ederek, "Geyiğimizin güzel de bir ismi oldu. Çok fazla benekleri olduğu için ziyarete gelen çocuklarımız 'Benek' diye seviyorlardı. Bizler de bu ismi verdik" diye konuştu.

        • 8

          Geyiklerin cinsinin "kızıl geyik" olduğunu belirten Yılmaz, "Kızıl geyiklerin doğa ortamlarında tam anlamıyla sağlıklı ve huzurlu şekilde yaşadıklarında yaklaşık 20 yıl yaşayabildiklerini söyleyebiliriz. Bununla birlikte veteriner hekimlerimiz burada gece gündüz ciddi destek sağlıyor" ifadelerini kullandı.

        • 9

          Yılmaz, hayvanların bakımlarının gayet iyi yapıldığını anlatarak, "Geyiklerimizin ve diğer hayvanlarımızın burada sürekli üremesi şunu gösterir, geyiklerimiz hem çok mutlular hem de sağlıklılar" dedi.

        • 10
        • 11
        • 12
