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        Haberler Bilgi Ekonomi Altınkılıç Gıda halka arz kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu? Altınkılıç halka arz ne zaman?

        Altınkılıç talep toplamaya başlıyor! Altınkılıç Gıda halka arz ne zaman, kaç lot verir?

        Altınkılıç Gıda halka arz oluyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından geçtiğimiz günlerde halka arz için onay alan Altınkılıç belirtilen tarihler arasında 22,98 TL fiyatıyla talep toplayacak. Halka arz büyüklüğü 778 milyon TL olarak açıklanan şirket toplamda toplamda 33,88 milyon adet lot dağıtımında bulunacak. İşte Altınkılıç Gıda halka arz tarihleri, hisse fiyatı, kişi başına düşen olası lot miktarı ve katılım endeksine ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.05.2024 - 20:12 Güncelleme: 28.05.2024 - 22:54
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        • 1

          Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret A.Ş. halka arz kapsamında talep toplamaya başlıyor. “ALKLC” BIST koduyla işlem görecek Altınkılıç Gıda şirketinin halka arz büyüklüğü 778 milyon TL olarak açıklandı. Peki, "Altınkılıç Gıda halka arz kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu? Altınkılıç halka arz ne zaman?" İşte Altınkılıç Gıda talep toplama tarihleri...

        • 2

          ALTINKILIÇ GIDA HALKA ARZ NE ZAMAN?

          Altınkılıç Gıda 29-30 Mayıs tarihleri arasında talep toplayacak.

        • 3

          ALTINKILIÇ HİSSE FİYATI NE KADAR?

          Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret A.Ş. 22,98 TL fiyatıyla halka arz edilecek.

        • 4

          ALTINKILIÇ GIDA HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

          Altınkılıç Gıda halka arz kapsamında toplamda 33,88 milyon adet lot dağıtımı yapacak. İşte katılım sayıları ve olası lot dağıtım sayıları

          - 2.1 Milyon katılım ~ 17 Lot (390 TL).

          - 2.5 Milyon katılım ~ 14 Lot (321 TL).

          - 2.9 Milyon katılım ~ 12 Lot (275 TL).

          - 3.3 Milyon katılım ~ 11 Lot (252 TL).

          - 3.7 Milyon katılım ~ 10 Lot (229 TL).

          - 4.1 Milyon katılım ~ 9 Lot (206 TL).

          - 4.5 Milyon katılım ~ 8 Lot (183 TL).

          - 4.9 Milyon katılım ~ 7 Lot (160 TL).

        • 5

          ALTINKILIÇ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

          Altınkılıç Gıda halka arzı katılım endeksine uygundur.

        • 6

          ALTINKILIÇ HALKA ARZI DETAYLARI

          Altınkılıç Gıda’nın sembolü “ALKLC” olarak belirlendi.

          Altınkılıç Gıda halka arz büyüklüğü 778 milyon TL olarak açıklandı.

          Altınkılıç Gıda, halka açıklık oranı yüzde 30,25 olurken toplamda 33,88 milyon adet lot dağıtımı yapılacak

        • 7

          ALTINKILIÇ HALKA ARZ GELİRİNİ NEREDE KULLANACAK?

          80 ile 85%’ini işletme sermayesinde.

          15 ile 20%’sini planlanan yatırımlar, reklam ve pazarlama finansmanında.

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