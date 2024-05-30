Altınkılıç Gıda halka arz sonuçları açıklandı! Altınkılıç Gıda kaç lot verdi?
Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret A.Ş. 29-30 Mayıs tarihleri arasında 22,98 TL fiyatıyla halka arz edildi. Talep toplama işlemlerinin sona ermesinin ardından yatırımcıların gözü, Altınkılıç Gıda halka arz sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Halka arz sonuçlarının açıklanmasıyla; kişi başına düşen lot miktarı ve hissenin 'ALKLC' BIST koduyla borsada işlem görmeye başlayacağı tarih netlik kazanmış olacak. İşte Altınkılıç Gıda halka arz sonuçları...
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Altınkılıç Gıda talep toplama işlemleri 30 Mayıs tarihi itibarıyla sona erdi. Halka arz büyüklüğü 778 milyon TL olarak açıklanan şirket, toplamda 33,88 milyon adet lot dağıtımında bulunacak. Peki, "Altınkılıç Gıda halka arz sonuçları açıklandı mı? Altınkılıç Gıda kaç lot verdi, ALKLC ne zaman borsada işlem görecek?" İşte Altınkılıç Gıda halka arz sonuçları ve kişi başına düşen lot miktarı...
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ALTINKILIÇ GIDA HALKA ARZ NE ZAMAN?
Altınkılıç Gıda 29-30 Mayıs tarihleri arasında talep topladı.
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ALTINKILIÇ HİSSE FİYATI NE KADAR?
Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret A.Ş. 22,98 TL fiyatıyla halka arz edildi.
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ALTINKILIÇ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?
Altınkılıç Gıda halka arzı katılım endeksine uygundur.
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ALTINKILIÇ HALKA ARZ GELİRİNİ NEREDE KULLANACAK?
80 ile 85%’ini işletme sermayesinde.
15 ile 20%’sini planlanan yatırımlar, reklam ve pazarlama finansmanında.
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ALTINKILIÇ HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Altınkılıç Gıda halka arz sonuçları açıklandı. Altınkılıç Gıda halka arzında kişi başı en fazla 42-43 lot (965-988₺) pay edildi.
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ALTINKILIÇ GIDA BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
Altınkılıç hissesinin 'ALKLC' BIST koduyla işlem göreceği tarih henüz netlik kazanmadı. Hissenin önümüzde günlerde işlem görmeye başlaması bekleniyor.