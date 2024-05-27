Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş. halka arz oluyor. Toplamda 33.885.000 lot dağıtımı yapacak firma katılım endeksine ve T1-T2 bakiyesine uygun. Firma, halka arzdan elde ettiği fonun büyük bir kısmını işletme sermayesi olarak kullanacak. İşte, Altınkılıç Gıda hisse fiyatı, lot dağıtımı ve talep toplama tarihleri...