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Altının kilogramı 487 bin 400 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 487 bin 400 liraya yükseldi.

15.09.2021 - 17:11 | Güncelleme: ABONE OL
Altının kilogramı 487 bin 400 liraya yükseldi
AA

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 487 bin 400 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 487 bin 350 lira, en yüksek ise 489 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,28 yükselişle 487 bin 400 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 332 milyon 347 bin 417,06 lira, işlem miktarı ise 683,42 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 338 milyon 565 bin 183,12 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Atanur Kuyumculuk, Rona Döviz ve Kıymetli Maden, Kuveyt Türk Katılım, NMGLOBAL Kıymetler Madenler ve Fetih Döviz ve Kıymetler Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 486.000,00 1,789,85
En Düşük 487.350,00 1.785,00
En Yüksek 489.000,00 1.803,10
Kapanış 487.400,00 1.790,50
Ağırlıklı Ortalama 488.218,46 1.792,76
Toplam İşlem Hacmi (TL) 332.347.417,06
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 683,42648
Toplam İşlem Adedi 24

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