Altının kilogramı 485 bin 400 liraya yükseldi

AA

Altın piyasasında, en düşük 485 bin 400 lira, en yüksek ise 486 bin 750 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,004 yükselişle 485 bin 400 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 534 milyon 42 bin 71,52 lira, işlem miktarı ise 1.103,46 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 553 milyon 26 bin 419,62 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler Yetkili Müessese, Kuveyt Türk Katılım,Vakıf Katılım, Halk Bankası ve Denizbank şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 485.380,00 1,795,00 En Düşük 485.400,00 1.788,95 En Yüksek 486.750,00 1.791,75 Kapanış 485.400,00 1.789,00 Ağırlıklı Ortalama 485.978,75 1.789,97 Toplam İşlem Hacmi (TL) 534.042.071,52 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.103,45500 Toplam İşlem Adedi 19