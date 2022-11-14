AA

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 42 bin lira, en yüksek 1 milyon 54 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,04 artışla 1 milyon 52 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 363 milyon 499 bin 734,22 lira, işlem miktarı ise 1.304,49 kilogram oldu.

Diğer metallerde ise işlem gerçekleşmedi.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar NMGlobal Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Osmanlı Döviz ve Altın, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler ve Zirve Değerli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 1.051.600,00 1.750,00 En Düşük 1.042.000,00 1.743,00 En Yüksek 1.054.000,00 1.764,40 Kapanış 1.052.000,00 1.750,00 Ağırlıklı Ortalama 1.043.619,05 1.756,52 Toplam İşlem Hacmi (TL) 1.363.499.734,22 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.304,49 Toplam İşlem Adedi 55