Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Altın

Altının kilogramı 1 milyon 220 bin 500 liraya geriledi 

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 220 bin 500 liraya geriledi

Giriş: 21.03.2023 - 16:58 | Güncelleme: ABONE OL
Altının kilogramı 1 milyon 220 bin 500 liraya geriledi 
AA

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 191 bin lira, en yüksek 1 milyon 233 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 1 milyon 220 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 690 milyon 692 bin 806,45 lira, işlem miktarı ise 3.064,07 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 3 milyar 690 milyon 692 bin 806,45 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, Garanti BBVA, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası, Osmanlı Döviz ve Altın Yetkili Müessese şeklinde sıralandı.

BUGÜNKÜ İŞLEMLERE İLİŞKİN VERİLER:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 1.225.000,00 1.984,00
En Düşük 1.191.000,00 1.950,00
En Yüksek 1.233.000,00 1.984,60
Kapanış 1.220.500,00 1.972,00
Ağırlıklı Ortalama 1.212.794,19 1.968,98
Toplam İşlem Hacmi (TL) 3.690.692.806,45
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 3.064,07
Toplam İşlem Adedi 124

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Mutlaka tatmanız gereken 41 dünya yemeği
Mutlaka tatmanız gereken 41 dünya yemeği
Millet İttifakı, ittifak protokolünü YSK'ya sunuyor
Millet İttifakı, ittifak protokolünü YSK'ya sunuyor
Acil servisi birbirine katıp görevliye saldırdılar!
Acil servisi birbirine katıp görevliye saldırdılar!
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Aşık Veysel türküsü
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Aşık Veysel türküsü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.