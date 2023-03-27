AA

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 212 bin lira, en yüksek 1 milyon 230 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 1 milyon 219 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 468 milyon 883 bin 359,28 lira, işlem miktarı ise 2.873,44 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 3 milyar 478 milyon 72 bin 161,28 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Turan Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Osmanlı Döviz ve Altın Yetkili Müessesesi ile Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 1.213.000,00 1.980,00 En Düşük 1.212.000,00 1.956,00 En Yüksek 1.230.000,00 2.007,00 Kapanış 1.219.000,00 1.964,00 Ağırlıklı Ortalama 1.222.025,25 1.966,11 Toplam İşlem Hacmi (TL) 3.468.883.359,28 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 2.873,44 Toplam İşlem Adedi 78

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