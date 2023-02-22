Altının kilogram fiyatında yükseliş

AA

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 105 bin lira, en yüksek 1 milyon 148 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,18 artarak 1 milyon 144 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 5 milyar 221 milyon 416 bin 862,98 lira, işlem miktarı ise 4.677,61 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 5 milyar 274 milyon 713 bin 728,08 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, İstanbul Altın Rafinerisi, Uğuras Kıymetli Madenler ve İAR Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

BUGÜNKÜ İŞLEMLERE İLİŞKİN VERİLER:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 1.142.500,00 1.845,00 En Düşük 1.105.000,00 1.818,00 En Yüksek 1.148.000,00 1.865,50 Kapanış 1.144.500,00 1.825,00 Ağırlıklı Ortalama 1.120.730,94 1.839,28 Toplam İşlem Hacmi (TL) 5.221.416.862,98 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 4.677,61 Toplam İşlem Adedi 138

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