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Altının kilogramı 1 milyon 143 bin liraya yükseldi 

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 143 bin liraya yükseldi

Giriş: 03.03.2023 - 16:45 | Güncelleme: ABONE OL
Altının kilogramı 1 milyon 143 bin liraya yükseldi 
AA

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 109 bin lira, en yüksek 1 milyon 143 bin 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,36 artarak 1 milyon 143 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 4 milyar 219 milyon 806 bin 55,38 lira, işlem miktarı ise 3.769,86 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 4 milyar 391 milyon 265 bin 397,66 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Uğuras Kıymetli Madenler, INTL HRM Kıymetli Madenler ve Çakmakçı Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

BUGÜNKÜ İŞLEMLERE İLİŞKİN VERİLER:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 1.116.620,00 1.836,00
En Düşük 1.109.000,00 1.815,00
En Yüksek 1.143.200,00 1.860,05
Kapanış 1.143.000,00 1.832,00
Ağırlıklı Ortalama 1.116.863,98 1.846,97
Toplam İşlem Hacmi (TL) 4.219.806.055,38
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 3.769,86
Toplam İşlem Adedi 150

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