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Altının kilogramı 1 milyon 142 bin 500 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 142 bin 500 liraya yükseldi

Giriş: 21.02.2023 - 16:41 | Güncelleme: ABONE OL
Altının kilogramı 1 milyon 142 bin 500 liraya yükseldi
AA

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 142 bin 500 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 103 bin lira, en yüksek 1 milyon 143 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,93 artarak 1 milyon 142 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 544 milyon 257 bin 674,35 lira, işlem miktarı ise 3.170,93 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 3 milyar 640 milyon 3 bin 731,30 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar NMGlobal Kıymetli Madenler, Çakmakçı Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi ve İAR Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

BUGÜNKÜ İŞLEMLERE İLİŞKİN VERİLER:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 1.110.000,00 1.853,00
En Düşük 1.103.000,00 1.820,00
En Yüksek 1.143.500,00 1.861,00
Kapanış 1.142.500,00 1.845,00
Ağırlıklı Ortalama 1.124.443,11 1.842,19
Toplam İşlem Hacmi (TL) 3.544.257.674,35
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 3.170,93
Toplam İşlem Adedi 97

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