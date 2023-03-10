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Altının kilogramı 1 milyon 134 bin 500 liraya yükseldi 

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 134 bin 500 liraya yükseldi

Giriş: 10.03.2023 - 17:15 | Güncelleme: ABONE OL
Altının kilogramı 1 milyon 134 bin 500 liraya yükseldi 
AA

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 109 bin lira, en yüksek 1 milyon 138 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 1 milyon 134 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 4 milyar 542 milyon 130 bin 67,13 lira, işlem miktarı ise 4.061,34 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 4 milyar 678 milyon 178 bin 667,63 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Madenler, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler, INTL HRM Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

BUGÜNKÜ İŞLEMLERE İLİŞKİN VERİLER:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 1.127.500,00 1.827,00
En Düşük 1.109.000,00 1.817,00
En Yüksek 1.138.000,00 1.850,00
Kapanış 1.134.500,00 1.828,45
Ağırlıklı Ortalama 1.118.228,61 1.837,52
Toplam İşlem Hacmi (TL) 4.542.130.067,13
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 4.061,34
Toplam İşlem Adedi 114

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