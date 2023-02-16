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Altının kilogramı 1 milyon 103 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 103 bin liraya geriledi.

Giriş: 16.02.2023 - 16:41 | Güncelleme: ABONE OL
Altının kilogramı 1 milyon 103 bin liraya geriledi
AA

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 103 bin lira, en yüksek 1 milyon 140 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,83 gerileyerek 1 milyon 103 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 5 milyar 382 milyon 15 bin 383,40 lira, işlem miktarı ise 4.817,32 kilogram oldu.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 5 milyar 513 milyon 767 bin 101,29 lira düzeyinde gerçekleşti. Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Garanti BBVA, Ahlatcı Metal Rafineri, NMGlobal Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi ve Yapı Kredi şeklinde sıralandı.

16 Şubat 2023 tarihli işlemlere ilişkin veriler şu şekilde oldu:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 1.135.111,00 1.848,05
En Düşük 1.103.000,00 1.821,56
En Yüksek 1.140.000,00 1.867,70
Kapanış 1.103.000,00 1.825,00
Ağırlıklı Ortalama 1.119.516,27 1.840,88
Toplam İşlem Hacmi (TL) 5.382.015.383,40
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 4.817,32
Toplam İşlem Adedi 137

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