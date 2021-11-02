Altının gram fiyatı 550 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı, güne yatay başlamasının ardından 550 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 549,9 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yatay başlamasının ardından, saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 549,8 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 904 lira, Cumhuriyet altını da 3.680 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 1.795 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün başlayan ve kararları yarın açıklanacak Açık Piyasa Komitesi toplantısı öncesinde altın fiyatlarında sakin bir seyir izlendiğini ifade etti.

Fed'in varlık alım programında azaltıma ilişkin karar ve yönlendirmesinin beklendiğini belirten analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin konuşmalarının yanı sıra Avro Bölgesi ve Almanya'da açıklanacak imalat sanayi PMI verilerinin izleneceğini kaydetti.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.780 doların destek, 1.810 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.