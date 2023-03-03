Dün, ons fiyatına paralel yatay seyreden altının gram fiyatı, günü 1.115 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.35 itibarıyla yüzde 0,45 artışla 1.120 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.840 lira, Cumhuriyet altını da 7.450 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı dün sınırlı düşüşle günü 1.836 dolardan tamamlamasının ardından, şu dakikalarda 1.843 dolardan işlem görüyor.

Analistler, açıklanan verilerin ardından küresel ölçekte resesyon riskinin azaldığını belirten analistler, para politikalarına ilişkin belirsizliklerin ise yatırımcı fiyatlamalarına yön veren temel faktör olmaya devam ettiğini bildirdi.

Dün açıklamalarda bulunan Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic'in faiz artırım sürecinin yaz mevsiminin ikinci yarısında sonlanabileceğine yönelik ifadelerinin altın fiyatlarını desteklediğini belirten analistler, bugün dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin takip edileceğini kaydetti.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.849 doların direnç, 1.830 doların destek konumunda bulunduğunu söyledi.