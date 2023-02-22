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Altının gram fiyatı 1.115 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı yeni güne yatay bir seyirle başlamasının ardından 1.115 lira seviyesinde işlem görüyor

Giriş: 22.02.2023 - 13:47 | Güncelleme: ABONE OL
Altının gram fiyatı 1.115 lira seviyesinden işlem görüyor
AA

Altının gram fiyatı, yeni güne yatay bir seyirle başlamasının ardından 1.115 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,2 azalışla 1.114 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla 1.115 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.830 lira, Cumhuriyet altını da 7.410 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı dün günü 1.835 dolardan tamamlamasının ardından, şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 0,11 üzerinde 1.837 dolardan işlem görüyor.

Analistler, enflasyon endişeleri ve para politikalarına yönelik belirsizliklerin devam ettiğini belirterek, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklanacak toplantı tutanaklarının yatırımcıların odağına yerleştiğini kaydetti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay 50 baz puan faiz artırabileceğine ilişkin beklentiler yüzde 24'e çıkarken, Fed tutanaklarında şahin dilin korunması ve en az iki faiz artışına daha işaret edileceği öngörülüyor.

Bugünün veri gündeminde ise Almanya'da Ifo iş dünyası endeksinin öne öne çıktığını aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.820 doların destek, 1.860 doların direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre Almanya'da yıllık enflasyon şubatta yüzde 8,7 ile beklentiler seviyesinde gerçekleşti.

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