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Haberler Altın Altının gram fiyatı 1,130 seviyesinde

Altının gram fiyatı 1,130 seviyesinde işlem görüyor

Altının gram fiyatı güne yatay seyir ile başladı. 1,130 lira seviyesinde işlem gören gram altın, Cuma günü değer kazanmış ve günü yüzde 0,31 artışla 1,130 liradan tamamlamıştı

Giriş: 13.02.2023 - 15:51 | Güncelleme: ABONE OL
Altının gram fiyatı 1,130 seviyesinde
AA

Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 1.130 lira seviyesinde işlem görüyor.

Cuma günü, ons fiyatına paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,31 artışla 1.130 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla 1.130 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.850 lira, Cumhuriyet altını da 7.510 liradan satılıyor.

ONS FİYAT

Altının ons fiyatı cuma günü yüzde 0,19 değer kazanarak günü 1.864 dolardan tamamlamasının ardından, şu dakikalarda da 1.864 dolardan işlem görüyor.

Analistler, merkez bankalarının para politikasına ilişkin belirsizlikler ve ekonomiye yönelik endişelerin devam ettiğini belirterek, ABD'de yarın açıklanacak enflasyon verilerinin yatırımcıların odağında yer aldığını kaydetti.

ABD'de geçen hafta açıklanan iş gücü piyasası verilerinin beklentilerin oldukça üzerinde gelmesinin ardından, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) nihai faizleri yüzde 5-5,25 bandının üzerine çıkarabileceği beklentilerinin güçlendiğini aktaran analistler, gelecek ayki toplantıda faizlerin 25 baz puan artırılmasına neredeyse kesin gözüyle bakıldığını, ancak 50 baz puanlık artırım beklentilerinin de yüzde 10'luk ihtimalle fiyatlamalara girdiğini söyledi.

Analistler, bugün veri gündeminin zayıf olduğunu ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.830 doların destek, 1.890 doların direnç konumunda olduğunu bildirdi.

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