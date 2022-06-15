Edirne'ne başladı

HABERTURK.COM

Türkiye’nin dört bir tarafından her biri alanında ustalaşmış 51 somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı el sanatları ustası Edirne Altıneller Geleneksel El Sanatları Festivali'nde sanatseverlerle buluştu.

Festivalin açılış programında konuşan Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü Okan İbiş, bu tür etkinliklerle sanatçıları, halkı ve yerel yönetimleri bir araya getirerek, bu sayede kültürel çeşitliliğin korunmasına ve kültürler arası diyalogun geliştirilmesine katkı sağlamayı amaçladıklarını belitti.

İbiş, festivallerin el sanatları ustaları için önemli bir paylaşım ve bilgi alışverişi ortamı sağlandığına dikkat çekerek, usta-çırak ilişkisinin kültürümüzü yaşatma noktasında anahtar rol üstlendiğini vurguladı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, Edirne Altıneller Geleneksel El Sanatları Festivali’nin açılış kurdelesini kesti. Sonrasında da stantları gezerek sanatçılardan icra ettikleri sanat dalları hakkında bilgi aldı.

Halk oyunları gösterilerinden konserlere, atölye çalışmalarından söyleşilere pek çok etkinliğe ev sahipliği yapan festival, 19 Haziran’a kadar devam edecek.