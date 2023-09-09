ALTIN FİYATLARI 9 EYLÜL... Altın fiyatları 9 Eylül Cumartesi günü yani bugün ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Hemen belirtelim hafta başında seyreden altın fiyatları hafta sonu da yükseliş trendini devam ettiriyor. Peki, Cumhuriyet altını, çeyrek altın ve gram altın fiyatları 7 Eylül Perşembe günü ne kadar, kaç TL? İşte güncel 9 Eylül Cumartesi günü altın alış satış fiyatları tablosu...