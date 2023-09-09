Altın hafta sonu zirveyi koruyor! Son dakika: Çeyrek ve gram altın fiyatları yükselişte
Altın fiyatları 9 Eylül Cumartesi yani bugün ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcıların gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Hafta başından beri yukarı yönlü seyrini muhafaza eden altın fiyatları hafta sonu da zirvedeki seyrini sürdürüyor. Peki çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte 9 Eylül çeyrek ve gram altın fiyatları alış - satış tablosu...
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ALTIN FİYATLARI 9 EYLÜL... Altın fiyatları 9 Eylül Cumartesi günü yani bugün ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Hemen belirtelim hafta başında seyreden altın fiyatları hafta sonu da yükseliş trendini devam ettiriyor. Peki, Cumhuriyet altını, çeyrek altın ve gram altın fiyatları 7 Eylül Perşembe günü ne kadar, kaç TL? İşte güncel 9 Eylül Cumartesi günü altın alış satış fiyatları tablosu...
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GRAM ALTIN FİYATI
1.655,33
1.655,92
- 3
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.918,80
1.919,36
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- 4
ÇEYREK ALTIN FİYATI
2.648,52
2.707,43
- 5
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
10.594,10
10.796,62
- 6
YARIM ALTIN FİYATI
5.280,50
5.414,87
-
- 7
ZİYNET ALTINI FİYATI
10.594,10
10.796,62
- 8
ATA ALTIN FİYATI
11.248,08
11.534,16
- 9
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.537,38
1.636,33
-
- 10
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
937,31
1.121,33