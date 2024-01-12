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        Haberler Ekonomi Altın ALTINDA YÜKSELİŞ SÜRÜYOR| Son dakika güncel altın fiyatları: Çeyrek ve gram altın fiyatı 12 Ocak 2024 Cuma alış - satış rakamları - Altın Haberleri

        Altın haftayı yükselişle kapatıyor! 12 Ocak çeyrek ve gram altın fiyatları alış - satış tablosu

        Altın fiyatları 12 Ocak Cuma yani haftanın son iş gününe dolar TL kurundaki yukarı yönlü seyrin de etkisiyle birlikte yükselişle başladı. Gram altın bin 970 lira, çeyrek altın ise 3 bin 220 lira sınırında işlem görüyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 12 Ocak altın fiyatları alış - satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.01.2024 - 07:31 Güncelleme: 12.01.2024 - 07:31
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        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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