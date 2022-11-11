Altında yükseliş sürüyor

Dün dolar kurundaki düşüşe karşın altının ons fiyatındaki yükselişe paralel yüzde 2,42 değer kazanan altının gram fiyatı, günü 1.042,80 liradan tamamlamıştı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla yüzde 0,5 artışla 1.048 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.730 lira, Cumhuriyet altını da 7.010 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, dün yüzde 3,00 değer kazanmasının ardından şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 1.760 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, ABD'de beklentilerin altında kalan enflasyon verilerinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) agresif faiz artırımlarını yavaşlatacağı umutlarını artırdığını ve küresel ölçekte dolar talebinin azaldığını bildirdi.

ABD'de dün açıklanan verilerin ardından para piyasası fiyatlamalarında Fed'in gelecek ay faizleri 50 baz puan artıracağı beklentileri yüzde 80'in üzerine çıktı.

Bugün ABD'de açıklanacak Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi ve Fed üyelerinin açıklamalarının takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.720 doların destek, 1.790 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.