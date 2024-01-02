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        Haberler Ekonomi Altın Altında yükseliş sürüyor: Gram altın 1900 TL'yi geçti! 2 Ocak Salı 2024 canlı altın fiyatları ile çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? - Altın Haberleri

        Gram altın 1900 TL'yi geçti! 2 Ocak Salı 2024 altın fiyatları

        Altın fiyatlarında sabah saatlerinde başlayan yükseliş, öğleden sonra da devam ediyor. Bugün gram altın 1900 TL'yi geçerken, çeyrek altın da 3 bin TL'yi geçti. İşte, 2 Ocak Salı 2024 canlı altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.01.2024 - 14:38 Güncelleme: 02.01.2024 - 14:38
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        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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