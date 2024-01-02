Gram altın 1900 TL'yi geçti! 2 Ocak Salı 2024 altın fiyatları
Altın fiyatlarında sabah saatlerinde başlayan yükseliş, öğleden sonra da devam ediyor. Bugün gram altın 1900 TL'yi geçerken, çeyrek altın da 3 bin TL'yi geçti. İşte, 2 Ocak Salı 2024 canlı altın fiyatları...
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2 Ocak Salı 2024 altın fiyatları... Altın yeni yıla yükselişle başladı. Öğleden sonra gram altın 1900 TL'yi geçti. Çeyrek altın ise 3.171 TL'den seyrediyor. İşte, canlı ve anlık olarak ile 2 Ocak Salı 2024 altın fiyatları...
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GRAM ALTIN FİYATI
1.983,00
1.982,28
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ALTIN/ONS FİYATI
2.076,64
2.076,89
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
3.171,48
3.241,42
- 5
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
12.685,93
12.927,95
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YARIM ALTIN FİYATI
6.323,14
6.482,84
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- 7
ZİYNET ALTIN FİYATI
12.688,37
12.927,96
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ATA ALTIN FİYATI
13.542,43
13.879,44
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.087,60
1.466,32
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.862,94
1.968,04