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        Haberler Ekonomi Altın ALTINDA YÜKSELİŞ | Son dakika: Faiz kararı sonrası altın yükselişini sürdürüyor! Çeyrek ve gram altın fiyatları 25 Ocak bugün ne kadar? - Altın Haberleri

        Faiz kararı sonrası altında son durum! 25 Ocak çeyrek ve gram altın fiyatları

        Altın fiyatları 25 Ocak Perşembe günü faiz kararı sonrası en çok merak edilip araştırılan ekonomik veriler arasında yer alıyor. Güne bin 960 lira seviyesinde başlayan gram altın faiz kararı sonrası bin 965 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 25 Ocak altın fiyatları alış - satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.01.2024 - 14:38 Güncelleme: 25.01.2024 - 14:38
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        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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