Altın fiyatları 25 Ocak Perşembe günü faiz kararı sonrası yükselişini sürdüryor. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) yılın ilk faiz kararını açıkladı. Buna göre PPK, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan artırarak yüzde 45'e çekti. Güne bin 960 lira seviyesinde başlayan gram altın faiz kararı sonrası bin 965 lira, çeyrek altın ise faiz kararı sonrası 3 bin 215 lira seviyesinde seyrediyor. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları 25 Ocak alış - satış tablosu...