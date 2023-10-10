ALTINDA YÜKSELİŞ DURDU! Altın fiyatları 10 Ekim Salı yani bugün ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcıların yakın takibinde. Bilindiği üzere haftaya yükselişle başlayan altın fiyatları yeni güne değer kaybıyla başladı. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte merak edilip araştırılan güncel 9 Ekim altın fiyatları alış satış tablosu...