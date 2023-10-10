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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler ALTINDA YÜKSELİŞ DURDU! Son dakika 10 Ekim altın fiyatları canlı alış - satış tablosu | Bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? - Merak Edilenler Haberleri

        Altın fiyatlarında yükseliş durdu! Son dakika 10 Ekim çeyrek ve gram altın fiyatları

        Haftaya yükselişle başlayan altın fiyatlarındaki yukarı yönlü hakete kısa sürdü. Altın fiyatları 10 Ekim 2023 Salı yani bugün yatay yönlü seyrediyor. Gram altın fiyatları 1660 lira çeyrek altın ise 2 bin 710 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 10 Ekim gram ve çeyrek altın fiyatları alış - satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.10.2023 - 13:33 Güncelleme: 10.10.2023 - 13:33
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        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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