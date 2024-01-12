Altın fiyatları 12 Ocak Cuma.. Altın güne yükselişle başlamıştı. Öğleden sonra da yükseliş devam etti ve gram altın neredeyse 2 bin TL'yi buldu. Çeyrek altın ise 3 bin TL'yi geçti. Gün içerisinde altın alım satımı yapacaklar, "Bugün altın fiyatları ne kadar?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları 12 Ocak alış - satış tablosu...