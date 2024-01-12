Altın yükselişe geçti! Canlı tablo ile 12 Ocak Cuma altın fiyatları
Altın fiyatları 12 Ocak... Dolar kurunun yükselmesiyle altın piyasası da hareketlendi. Güne yükselişle başlayan altın öğleden sonra da yükselişe devam etti. Bugün gram altın 1.979 TL'den, çeyrek altın ise 3.166 TL'den alıcı buluyor. İşte, canlı ve anlık altın tablosu ile 12 Ocak Cuma altın fiyatları...
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Altın fiyatları 12 Ocak Cuma.. Altın güne yükselişle başlamıştı. Öğleden sonra da yükseliş devam etti ve gram altın neredeyse 2 bin TL'yi buldu. Çeyrek altın ise 3 bin TL'yi geçti. Gün içerisinde altın alım satımı yapacaklar, "Bugün altın fiyatları ne kadar?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları 12 Ocak alış - satış tablosu...
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GRAM ALTIN FİYATI
1.979,22
1.979,49
- 3
ALTIN/ONS FİYATI
2.038,65
2.038,94
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- 4
ÇEYREK ALTIN FİYATI
3.166,75
3.236,47
- 5
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
12.667,38
12.906,59
- 6
YARIM ALTIN FİYATI
6.313,90
6.473,09
-
- 7
ZİYNET ALTIN FİYATI
12.667,38
12.906,59
- 8
ATA ALTIN FİYATI
13.540,94
13.877,91
- 9
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.088,63
1.468,20
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- 10
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.865,00
1.971,14