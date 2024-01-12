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        Haberler Ekonomi Altın Altında yükseliş! Canlı altın tablosu ile 12 Ocak Cuma 2024 bugün çeyrek ve gram altın ne kadar? Altın alış satış fiyatları - Altın Haberleri

        Altın yükselişe geçti! Canlı tablo ile 12 Ocak Cuma altın fiyatları

        Altın fiyatları 12 Ocak... Dolar kurunun yükselmesiyle altın piyasası da hareketlendi. Güne yükselişle başlayan altın öğleden sonra da yükselişe devam etti. Bugün gram altın 1.979 TL'den, çeyrek altın ise 3.166 TL'den alıcı buluyor. İşte, canlı ve anlık altın tablosu ile 12 Ocak Cuma altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.01.2024 - 14:32 Güncelleme: 12.01.2024 - 14:32
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        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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