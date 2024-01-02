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        Haberler Ekonomi Altın Altında yükseliş! Canlı altın fiyatları ile 2 Ocak Salı 2024 çeyrek altın, gram altın ve altın/ons ne kadar? - Altın Haberleri

        Altında yükseliş! İşte 2 Ocak Salı 2024 altın fiyatları

        Yeni yıla girmemizle beraber altın piyasası da hareketlendi. Altın haftaya yükselişle başladı. Çeyrek altın 3 bin TL'yi geçerken, gram altın da 2 bin TL sınırına ulaşmak üzere. Peki, 2 Ocak Salı canlı altın fiyatları ile altında son durum nedir? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.01.2024 - 07:40 Güncelleme: 02.01.2024 - 07:40
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        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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