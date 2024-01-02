Altında yükseliş! İşte 2 Ocak Salı 2024 altın fiyatları
Yeni yıla girmemizle beraber altın piyasası da hareketlendi. Altın haftaya yükselişle başladı. Çeyrek altın 3 bin TL'yi geçerken, gram altın da 2 bin TL sınırına ulaşmak üzere. Peki, 2 Ocak Salı canlı altın fiyatları ile altında son durum nedir? İşte, detaylar...
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2 Ocak altın fiyatları... Yeni yılın ikinci gününde altın haftaya yükselişle başladı. Buna göre; gram altın 1.969 TL'den, çeyrek altın ise 3.153 TL'den işlem görmeye başladı. İşte, fiyatları anlık olarak takip edebileceğiniz canlı altın tablosu ile 2 Ocak Salı 2024 altın fiyatları...
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GRAM ALTIN FİYATI
1.969,75
1.970,09
- 3
ALTIN/ONS FİYATI
2.069,57
2.069,96
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- 4
ÇEYREK ALTIN FİYATI
3.153,08
3.224,63
- 5
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
12.620,40
12.849,47
- 6
YARIM ALTIN FİYATI
6.278,51
6.436,84
-
- 7
ZİYNET ALTIN FİYATI
12.612,12
12.850,46
- 8
ATA ALTIN FİYATI
13.444,29
13.778,89
- 9
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.076,44
1.462,53
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.844,72
1.962,55