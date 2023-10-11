ALTIN YENİDEN YÜKSELİŞTE! Altın fiyatları 11 Ekim Çarşamba yani bugün yeniden fiyatların yeniden yükselişe geçmesiyle birlikte yakından takip ediliyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte merak edilip araştırılan güncel 9 Ekim altın fiyatları alış satış tablosu...