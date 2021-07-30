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ABD Merkez Bankası'nın (Fed) kısa vadede varlık alım programında değişikliğe gitmeyeceğini açıklaması altın fiyatlarını desteklemeye devam ediyor.

Fed toplantısı öncesi 1.800 doların altında seyreden altının ons fiyatı, bu sabah 1.830 dolara kadar yükseldi. Ardından 1.825 dolara geriledi.

VAKA SAYILARI DA ETKİLEDİ

Altın fiyatlarındaki yükselişte koronavirüs salgınında dünya genelinde vaka sayılarının artması etkili oldu. Delta varyantıyla beraber Avrupa'nın ardından Asya'da da vaka sayılarında artış kaydedildi. Japonya'da 4 bölgede salgınla mücadele için olağanüstü hal ilan edildi. Güney Kore ve Çin'de henüz yeni tedbirler alınmasa da vaka sayılarında artış kaydedildi.

Bu gelişme geleneksel olarak güvenli liman olarak görülen altına talebi artırdı. Analistler 1830 seviyesinin kırılması durumunda 1870 doların gündeme gelebileceğini belirtti.

Yurtiçinde ise dün 500 lirayı gören gram altın dolar/TL'deki düşüşle 496 liraya geriledi.